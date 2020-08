Deere (DE.US) erzielte einen Quartalsgewinn von 2,57 Dollar pro Aktie, was deutlich über den Erwartungen der Analysten von 1,26 Dollar pro Aktie liegt. Auch die Einnahmen übertrafen die Markterwartungen. Der Hersteller von Schwermaschinen hob seine Aussichten für das Gesamtjahr an, obwohl "unsichere Marktbedingungen und die damit verbundene Unsicherheit der Kunden in naher Zukunft eine mäßigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...