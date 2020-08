(shareribs.com) Frankfurt / New York 21.08.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich am Freitag uneinheitlich. Die Investoren halten sich weiterhin zurück, weshalb der TecDAX deutlich abrutscht. An der Wall Street gibt der Sektor ebenfalls ab. Der DAX notiert am Nachmittag 0,7 Prozent leichter bei 12.736 Punkten, nahezu alle Werte des Index liegen unter Druck, angeführt von Daimler, Deutsche Bank und BMW. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...