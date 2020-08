Die an der Wiener Börse notierte Cleen Energy AG hat die nicht geprüften vorläufigen Zahlen zum 31.12.2019 und zum 30.06.2020 bekanntgegeben. Zur Beurteilung des Going Concern hätten dem Wirtschaftsprüfer noch nicht ausreichend Unterlagen zur Verfügung gestellt werden können, teilt Cleen Energy am Freitagabend mit. Die Prüfungshandlungen würden somit fortgesetzt, heißt es. "Bedingt durch das rasch angestiegene Auftragsvolumen mit Einsparcontracting für Photovoltaik Anlagen und der massiven Einschränkungen der Covid19 Pandemie in der Realisierung konnten bisher noch nicht genug Referenzbeispiele fertiggestellt und geprüft werden", begründet das Unternehmen. Für einen längeren Betrachtungszeitrum im Going ...

