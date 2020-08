22.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: In unserer neuen Unternehmensanalyse bestätigen wir unsere Reduzieren-Empfehlung für die Verbund-Aktie mit neuem Kursziel von EUR 41,20 (zu- letzt: EUR 46). Ausblick. Wir haben unsere Strompreisannahmen zurückgenommen, höhere operative Kosten sowie die geplanten Investitionen in erneuerbare Energien außerhalb der Wasserkraft in unserem Modell berücksichtigt, was zu niedrigeren Cashflows in den nächsten Jahren führen wird. Die Verbund-Aktie ist nach wie vor ...

