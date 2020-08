23.08.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Weder steigende Corona-Fallzahlen in Europa, erst verschobene und später abgesagte US-chinesische Handelsgespräche, neue Spannungen zwischen den USA und dem Iran, noch enttäuschende US-Daten vermochten die Aktienmärkte jüngst deutlicher zu erschüttern. Die Alternativlosigkeit an den Finanzmärkten treibt die Anleger derzeit in Scharen in Big-Tech-Unternehmen, die mittlerweile nicht nur den Nasdaq 100 dominieren, sondern auch rund ein ...

