BERENBERG SENKT WOLTERS KLUWER AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 69 EURDEUTSCHE BANK SENKT STRAUMANN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 920 CHFGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ASOS AUF 5700 (5000) PENCE - 'BUY'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 112 (108) EUR - 'OVERWEIGHT' BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 26 (22) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR CANCOM AUF 56 (60) EUR - 'BUY'BERENBERG SENKT ZIEL FÜR DERMAPHARM AUF 48 (50) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR NFON AUF 16 (14,50) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WACKER NEUSON AUF 19 (18) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR STRATEC AUF 136 (111) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK NIMMT THYSSENKRUPP MIT 'HOLD' WIEDER AUF - ZIEL 7 EURBARCLAYS HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 26 (22) EUR - 'OVERWEIGHT' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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