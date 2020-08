Rohstoffe: Ölpreis vor Ausbruch

Anzeige / Werbung Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben beim Ölpreis und in der Halbjahresbilanz von Schoeller-Bleckmann (SBO) Spuren hinterlassen: Der Ölfeldausrüster rutschte eigenen Angaben zufolge wegen Corona-bedingter Abschreibungen in Nordamerika in die Verlustzone. Auch die Erlöse gingen deutlich zurück. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. SBO erwirtschaftete demnach in den sechs Monaten zwar ein operatives Ergebnis vor Einmaleffekten von zwölf Millionen Euro. Vor Jahresfrist hatte der Wert bei noch 38,9 Millionen Euro gelegen. Unterm Strich stand ein Verlust von zwölf Millionen Euro nach einem Gewinn von 17,2 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2019. Dem Konzern zufolge drückten vor allem Wertminderungen auf Firmenwerte in Höhe von 20 Millionen Euro auf das Ergebnis. Der Umsatz brach auf 185 Millionen Euro von 236,2 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ein. Entscheidung naht Während die Ölfirmen noch mit der Ölkrise kämpfen, sendet der Ölpreis optimistische charttechnische Signale. Das schwarze Gold konsolidierte zwar in den vergangenen Wochen nach dem satten Anstieg seit dem Frühjahr, doch nun könnte ein Ausbrauch nach oben gelingen. Beim WTI-Öl war die Marke von rund 43,50 Dollar zwar ein harter Widerstand und auch der sinkende MACD (Momentum) belastete den WTI-Preis. Dennoch ging es im Seitwärtstrend leicht aufwärts und daraus ist aus charttechnischer Sicht ein aufsteigendes Dreieck entstanden, das oft eine Fortsetzung der vorherigen Rally signalisiert. Allerdings muss der Preis den Widerstand nachhaltig knacken, wobei die Unterstützung auf der Unterseite ebenfalls nah ist: bei rund 41,50 Dollar - die Entscheidung naht. Enthaltene Werte: AT0000946652,XC0009677409,XC0007924514

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )