Vilnius, Lithuania, 2020-08-24 08:00 CEST -- PERIOD COMPANY TICKER EVENT MARKET -------------------------------------------------------------------------------- 07.07.2020 - INVL Baltic Real Estate INR1L Buyback VLN 09.11.2020 -------------------------------------------------------------------------------- 01.08.2020 - Lietuvos Respublikos Vyriausybe Government VLN 31.10.2020 securities auction -------------------------------------------------------------------------------- 03.08.2020 - Linas LNS1LOS3 Buyback VLN 28.08.2020 -------------------------------------------------------------------------------- 24.08.2020 Lietuvos Respublikos Vyriausybe Government VLN LTGCB04023C LTGNB04023C securities auction -------------------------------------------------------------------------------- 24.08.2020 - Moda Kapitals AS MOK Interim report, 6 RIG 28.08.2020 months -------------------------------------------------------------------------------- 24.08.2020 - Rigas autoelektroaparatu rupnica Interim report, 6 RIG 28.08.2020 RAR1R months -------------------------------------------------------------------------------- 24.08.2020 - VEF VEF1R Interim report, 6 RIG 31.08.2020 months -------------------------------------------------------------------------------- 25.08.2020 DelfinGroup EXPC150020A Coupon payment RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 25.08.2020 DelfinGroup EXPC140022FA Coupon payment RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 25.08.2020 Grigeo GRG1L Interim report, 6 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 25.08.2020 DelfinGroup EXPC140021FA Coupon payment RIG date -------------------------------------------------------------------------------- 25.08.2020 HansaMatrix HMX1R Investors event RIG -------------------------------------------------------------------------------- 25.08.2020 - Rigas elektromašinbuves rupnica Interim report, 6 RIG 31.08.2020 RER1R months -------------------------------------------------------------------------------- 26.08.2020 - Attistibas finanšu institucija Interim report, 6 RIG 31.08.2020 Altum ALTM months -------------------------------------------------------------------------------- 26.08.2020 Latvijas Gaze GZE1R Interim report, 6 RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 26.08.2020 INVL Technology INC1L Interim report, 6 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 27.08.2020 Siguldas ciltslietu un maksligas Interim report, 6 RIG apseklošanas stacija SCM1R months -------------------------------------------------------------------------------- 27.08.2020 Grindeks GRD1R Interim report, 6 RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 Lietuvos Respublikos Vyriausybe Coupon payment VLN LTGB021021A date -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 LHV Group LHVB060028A Coupon payment TLN date -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 Rokiškio suris RSU1L Interim report, 6 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 Latvenergo ELEK Interim report, 6 RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 Citadele banka CBL Interim report, 6 RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 - AgroCredit Latvia ACL Interim report, 6 RIG 31.08.2020 months -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 mogo MOGO Interim report, 6 RIG months -------------------------------------------------------------------------------- 28.08.2020 Panevežio statybos trestas PTR1L Interim report, 6 VLN months -------------------------------------------------------------------------------- 30.08.2020 Baltic Dairy Board BDB Interim report, 6 RIG months -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 30.08.2020 Sakret Holdings SAKR090024FA Coupon payment RIG date For more information please visit full investor calendar: https://nasdaqbaltic.com/statistics/en/calendar Nasdaq Baltic Issuer Services +370 525 31459 (Vilnius) +371 672 12431 (Riga) +372 640 8800 (Tallinn) https://www.nasdaqbaltic.com Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.