voestalpine fährt Anfang September den kleinen Hochofen in Linz wieder hoch. Dieser war seit März aufgrund des Covid-19-bedingten Rückgangs der Kundennachfrage vorrübergehend stillgelegt worden. Die stufenweise Erholung der Nachfrage vor allem in der Automobil-, Elektro- und verarbeitenden Industrie führe zu einem erhöhten Bedarf an hochqualitativen Stahlgütern und würde diesen Schritt notwendig machen. Erste Anzeichen der Erholung verzeichnen auch die Marktsegmente Maschinenbau und Energie, für die am Standort Linz ebenfalls hochwertige Stahlprodukte produziert werden. Mit der Wiederinbetriebnahme des kleinen Hochofens erreicht die Stahlproduktion am Standort - gemeinsam mit den beiden anderen Hochöfen - nach der ...

