Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -31,13 Prozent, der DAX bei -3,65 Prozent und der Dow Jones bei -2,13 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER.ATX ( Akt. Indikation: 2216,80 /2217,00, 1,00%)DAX ( Akt. Indikation: 12964,00 /12964,00, 1,56%) Auf unsere Grafik HIER hat auch die Baader Bank reagiert, bringt einen Screenshot dieser in einem Newsletter und meint, dass Österreich in der Tat einen Blick wert sei. Nachholbedarf sei gegeben, die Top Picks für Österreich sind: Andritz (Buy/Ziel 42 euro), OMV (Buy/Ziel 40,60), RBI (Add/Ziel 17,00), Telekom Austria (Buy/8,53) und ams (add/19,31).Andritz ( Akt. Indikation: 28,38 /28,46, 2,01%)OMV ( Akt. Indikation: 28,06 ...

