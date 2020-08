Novo Nordisk 0.33% Aktienmehrwert (DIFRIED9): Am 14.0.2020 0,371€ für jede Aktie an Dividende kassiert (24.08. 11:25) >> mehr comments zu Novo Nordisk: www.boerse-social.com/launch/aktie/novo_nordisk Drillisch 2.12% finelabels (FLB1899): Wieder aufgenommen in mein Depot habe ich die Drillisch Aktie. Drillisch basteln seit Anfang dieses Jahres an einer möglichen Bodenformation, nachdem zuvor der Wert einige Jahre gefallen war. Noch Anfang 2018 markierte 1&1 Drillisch bei € 72,35 seinen bisherigen Höchstkurs. Eine inverse SKS-Formation könnte nun eine mittelfristige Trendwende einleiten. Aktuell notiert Drillisch bei € 24,5; die nächsten Ziele dürften bei € 27 und später € 32 liegen. Dort wird sich dann ...

