Die neuen Maschinen, PowerStrip 9580 und MegaStrip 9680, sind in differenzierten Grundkonfigurationen erhältlich und können durch ihren modularen Aufbau jederzeit an die Produktionsbedürfnisse angepasst und in die Produktionsprozesse integriert werden. Alle Maschinenversionen sind mit Mehrmesser-Schneideinheit mit dem optionalen Qualitätsüberwachungssystem Smart Detect ausrüstbar. Dieses überprüft den Schneid- und Abisolierprozess beider Kabelenden in Echtzeit, erkennt sämtliche Berührungen zwischen Abisoliermesser und Innenleiter und erlaubt via S.ON-Software individuelle Toleranzanpassungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...