Um die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre zu reduzieren, untersuchen zahlreiche Forschergruppen, wie sich das Treibhausgas CO2 als Rohstoff für Chemikalien nutzen lässt. »Die Entwicklung von Verfahren zur Verwertung von CO2 wird ein entscheidender Baustein einer zukünftigen klima- und ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft sein«, ist sich Dr. Arne Roth sicher, der das Innovationsfeld Katalysatoren am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB leitet.

In drei Stufen zum Produkt: Adsorption, Elektrochemie, Biotechnologie

Die Entwicklung kombinierter elektrochemisch-biotechnologischer Verfahren stellt einen neuen Weg dar, um CO2 als Rohstoff für Kraftstoffe und Chemikalien nutzbar zu machen. Diesen hat das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB mit Partnern aus Wissenschaft und Industrie in dem von der EU geförderten Projekt Celbicon verfolgt und eine beispielhafte Prozesskette im Pilotmaßstab demonstriert. Der Vorteil dieses Ansatzes: »Indem wir - neben CO2-Adsorption und elektrochemischer Umwandlung - auch die Syntheseleistung von Bakterien aus der Natur nutzen, können wir komplexere Moleküle herstellen und damit wertschöpfende Produkte, die das neue Verfahren wirtschaftlich machen«, so Dr. Lénárd-István Csepei, der das Projekt am Fraunhofer IGB koordiniert hat.

Adsorption in CO2-Kollektor

Um atmosphärisches CO2 verwerten zu können, muss es in einem ersten Schritt aus der Luft adsorbiert werden. Hierzu installierte der Projektpartner Climeworks auf dem Gelände des IGB-Institutsteils Biocat in Straubing eine Demonstrationsanlage. Kern der Anlage sind CO2-Kollektoren. In diese wird über ein Gebläse Luft eingesaugt. Im Inneren des Kollektors befindet sich ein selektives Filtermaterial, an welches CO2 gebunden wird. Die Technologie des Schweizer Unternehmens wird an verschiedenen Pilotstandorten bereits im industriellen Maßstab eingesetzt. Doch wie wird aus CO2 ein marktreifes Produkt?

