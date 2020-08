Der amerikanische Lebensmittelhändler SpartanNash Co. (ISIN: US8472151005, NASDAQ: SPTN) zahlt den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,1925 US-Dollar aus, wie am Montag berichtet wurde. Die Ausschüttung erfolgt am 30. September 2020 (Record date: 11. September 2020). Aktuell werden auf das Jahr hochgerechnet 0,77 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Börsenkurs von 20,34 US-Dollar (Stand: 24. August 2020) ...

