Gestern erfolgte der erste Deal am EUR Primärmarkt eines Investment Grade Corporates seit zwei Woche und der größte Deal seit zwei Monaten. So emittierte Vodafone Group Plc eine Hybridanleihe in zwei Tranchen, jeweils im Volumen von EUR 1 Mrd. und einer Laufzeit bis 2080. Jene mit einem erstmaligen Call-Datum in sechs Jahren wurde mit einer Rendite von 2,625 % begeben, während jene mit erstmaligen Call-Datum in zehn Jahren eine Rendite von 3,000 % aufwies. Aufgrund der Nachrangigkeit der Instrumente weisen diese High-Yield Ratings (Ba1/BB+/BB+) auf. Die Orderbücher wurden mit rund EUR 3 Mrd. bzw. EUR 4 Mrd. angegeben sowie konnte die Rendite im Rahmen des Emissionsprozess merklich eingezogen werden (erstmalige Indikation im Bereich um 3 % (NC6) bzw. 3,5 % (NC10)). Auf ...

