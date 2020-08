Am Montag hat eine Kaufempfehlung der Citigroup den Aktien von Qiagen Auftrieb gegeben. Am Dienstag reist der positive Newsflow nicht ab: Denn Qiagen kann in den USA einen digitalen Sars-Cov-2-Test einführen.Seit dem Scheitern der Übernahme durch Thermo Fisher sind die Qiagen-Aktien +1,07% konsequent auf dem Weg nach oben. Zu Wochenbeginn stiegen sie um 1,8 Prozent auf 44,85 Euro und damit auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...