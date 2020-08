Der heimische Markt konnte sehr stark in die neue Woche starten, zum Handelsschluss stand für den ATX ein Plus von 2,4% zu Buche. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis auf einige Analystenkommentare sehr dünn, auch datenseitig gab es zu Wochenbeginn keine nennenswerten Impulse. Die Raiffeisen Centro Bank bestätigte das Kursziel von 35,0 Euro für die Bawag und liess die Empfehlung unverändert bei "Hold", der Titel konnte sich um 3,9% verbessern. Auch die beiden anderen großen Banken waren stark, für die Erste Group ging es um 2,0% nach oben, die Raiffeisen konnte sich in genau demselben Ausmaß verbessern. Auch zu FACC gab die Raiffeisen Centro eine Meinung ab, das Kursziel wurde von 7,0 Euro auf 6,4 Euro gesenkt, ...

