Der Einsatz von Röntgensystemen kann dabei hilfreich sein, da AOI-Systeme bei diesen Inspektionsbedingungen an ihre Grenzen geführt werden. Für kleine und mittelständische Unternehmen stellen Röntgensysteme eine große Investition dar, die allerdings wichtig und sinnvoll ist, gerade dann, wenn diese Systeme vielseitig in unterschiedlichste Prozesse integriert werden können. Aus diesem Grund rücken flexible, universelle Röntgenanlagen in das Visier vieler Elektronikfertiger. Diese Röntgensysteme sind im manuellen (MXI) und vollautomatischen (AXI) Modus einsetzbar und können Leiterplatten, Bauteile ...

Den vollständigen Artikel lesen ...