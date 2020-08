Tesla -1.75% McMoney24 (ALPHA03): Tesla ist zuletzt hervorragend gelaufen und die Aktie ist schon nach wenigen Tagen in die Profit Realsisierungszone gelaufen. Ich nehme hier daher einige Gewinne mit. (25.08. 11:00) >> mehr comments zu Tesla: www.boerse-social.com/launch/aktie/tesla_motors_inc Lenzing -1.73% Belvedere (BLAUERZW): Lenzing schreibt Wirtschaftsgeschichte! - Mittels Bahntransport werden 41 Container voll mmit Lyocell Fasern von Wien nach China transportiert. Der Zugtransport wird 16 Tage dauern. Der Wert der Fasern wird von Lenzing mit rd 1,8 Mio € angegeben. Was wir hier erleben ist die Seidenstraße 2.0, nun in die andere Richtung. Aber vielleicht fährt der Zug ja mit chinesischer Seide zurück ;-) ...

