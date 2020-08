Die Covid-19-Pandemie hat viele Unternehmen in eine Krise gestürzt. Aber solche Krisenzeiten bergen stets Chancen in sich. Es kommt drauf an, wie diese genutzt werden. Firmen wie Haimer in Igenhausen bei Augsburg haben aus derNot eine Tugend gemacht. Nachdem das Corona-Virus auch im näheren Umfeld Menschen getroffen hatte, entstand in der Geschäftsleitung des Familienunternehmens die Idee, ein Produkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...