Die CA Immo-Hauptversammlung hat die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,0 Euro je Aktie beschlossen. Die Dividende ist am 31. August 2020 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag); Ex-Dividendentag ist der 27. August 2020, wie es heißt. Darüber hinaus teilt CA Immo mit, dass Michael Stanton bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt, in den Aufsichtsrat der CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft gewählt wurde.

