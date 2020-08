Die heimische Baugesellschaft Porr hat Halbjahreszahlen veröffentlicht. Die Produktionsleistung ging demnach um 9 Prozent auf 2,3 Mrd. Euro. zurück. Der Leistungsrückgang sei durch das Auslaufen von Großprojekten, Folgeeffekte aus dem Shutdown von Baustellen, Reisebeschränkungen sowie Covid-19-Auflagen bedingt gewesen, so das Unternehmen. Mit rund 70 Prozent der erwirtschafteten Leistung bleiben Österreich und Deutschland weiterhin die zwei wichtigsten Märkte der Porr. Die Umsatzerlöse gingen um 5,1 Prozent oder 110,4 Mio. Euro auf 2.071,2 Mio. Euro zurück, was auf einen geringeren Anteil von Argen und Projekten in Joint Ventures zurückzuführen sei, wie es heißt. Das Ergebnis vor Steuern sank - vor allem bedingt durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...