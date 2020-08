Etwas schwächer endete auch der heimische Markt, nach einem weitgehend festen Verlauf musste der ATX ebenfalls gegen Schluss abgeben und endete mit einem Minus von 0,6%. Die heimischen Bankwerte konnten in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld ebenfalls zulegen, die Bawag konnte sich nach den klaren Vortagsgewinnen um weitere 0,5% verbessern, die Erste Group stieg in demselben Ausmaß und für die Raiffeisen gab es zum Handelsende eine 0,4% festere Notierung. Besonders stark war die kleinere, überwiegend in Südosteuropa tätige Addiko Bank, die sich über einen Zuwachs von 3,6% freuen konnte. Die s Immo verlor nach der Zahlenvorlage 3,0%, bei dem Immobilienkonzern wurde der Halbjahresgewinn durch ein deutlich geringeres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...