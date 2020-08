DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Halbjahresergebnis

Q2 im Lockdown-Modus - "U"-förmige H2/20-Erholung valide



Das wirtschaftliche Umfeld hat sich trotzt Rückschlägen und Hürden ab der Jahresmitte - regional unterschiedlich - zunehmend verbessert. Es gilt eine 2. Welle einer flächendeckenden Corona-Pandemie zu vermeiden und die Bewegungsfreiheit zu verbessern.

Bei Viscom hat die seit April 2020 geltende Kurzarbeit u.a.m. den Verlust zu Jahresbeginn deutlich in Q2/20 gemindert. Zeitgleich wurden die internen Voraussetzungen ("Customer Care Teams") für künftiges Wachstum weiter verbessert, denn die mittelfristigen Wachstumstreiber sind unverändert intakt. Erfolg bei einer neuen Kundengruppe konnte im August mit dem ersten Großauftrag für Batterieinspektionssysteme vermeldet werden.



Das Hochfahren der Weltwirtschaft beginnt gegenwärtig, aber nicht ohne Rückschläge und Hürden. Es zeigen sich erste Erholungszeichen. Die Märkte setzen in der Mehrheit auf diese "U"-förmige Erholung im H2/20. Bis zur Normalität muss u.E. auf einen COVID-19-Impfschutz gewartet werden.

Bilanziell gesund, setzt auch Viscom auf ein solches Erholungsmuster, verzichtet deshalb auf ein massives Entlassungsprogramm und optimiert die interne Organisation und wird flexibler und skalierungsfähiger.



Das Chance-/Risiko-Verhältnis hat sich u.E. nicht verändert. Gleichwohl, die geringe Visibilität und hohe Unsicherheit dürften anhalten.

Die aktuellen Kurse erachten wir als gute Kaufgelegenheit.

