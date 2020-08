Wenn man die Performance von Silber der letzten Monate betrachtet, ist und bleibt es für uns unerklärlich, dass Silber nach wie vor (zu) wenig Aufmerksamkeit in der breiten Maße erhält. Clevere Anleger und auch wir kauften antizyklisch und sehen in Silber eine unfassbare Jahrhundertchance. Allein in diesem Jahr wurde man bereits mit einem Plus von 130 % in sagenhaft kurzer Zeit belohnt. Nicht umsonst haben sich in den vergangenen Jahren einige Großanleger nebst Banken wie z. B. J.P. Morgan klammheimlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...