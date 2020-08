Dow Jones - Klettert auf den höchsten Stand seit Februar

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average kletterte im gestrigen Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Februar, konnte aber den Vortagesschlusskurs nicht überbieten.

Im Vorfeld des morgen beginnenden Symposiums der US-Notenbank im Bundesstaat Wyoming bleiben die US-Indizes weiter im Kaufmodus - der Aufwärtstrend ist unverändert intakt. Allerdings läuft der Index hier nun zunehmend in den Bereich wichtiger Horizontalwiderstände im Tageschart. Diese Widerstandszonen hätten durchaus das Potenzial, eine größere technische Korrektur einzuleiten. Unter Chance-Risiko Aspekten kommen die aktuellen Kurse für einen Neueinstig auf der Longseite nicht wirklich in Frage, hier sollte im Minimum ein Rücksetzer an die Aufwärtstrendlinie abgewartet werden. Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 06.05.2020 - 25.08.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.08.2015 - 25.08.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HZ20TK 37,66 23.750,00 6,33 31.08.2020 Dow Jones Index HZ2YKA 59,86 21.100,00 3,98 31.08.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2020; 14:46 Uhr Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ20W8 6,33 28.900,00 37,88 31.08.2020 DowJones Index HZ2UTD 27,53 31.400,00 8,65 31.08.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 26.08.2020; 14:46 Uhr