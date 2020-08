Wie bereits im Jänner 2020 seitens der Pierer Mobility angekündigt, soll die Notierung der Aktie im Amtlichen Handel der Wiener Börse beendet werden. Dies wurde im Mai auch auf der Hauptversammlung mehrheitlich beschlossen. Als Begründung geht aus den Hauptversammlungs-Unterlagen hervor: "Die Primärkotierung der Aktien an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange und die Notierung der Aktien im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sind ausreichend. Ein dritter Handelsplatz in Wien ist nicht mehr erforderlich. Die Aufrechterhaltung der Handelszulassung in Wien wäre mit einem weiteren Aufwand verbunden, der angesichts der bestehenden Handelszulassungen in der Schweiz und in Frankfurt nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr vertretbar ist". Der letzte ...

