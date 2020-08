Apple Pay mit der Kreditkarte wurde bei den Sparkassen zwar erst vor 9 Monaten eingeführt, nun preschen sie damit voran, auch die Sparkassencard (Girocard) in Apples Bezahlsystem einzubetten. Der Grund dafür ist klar: Die Girocard steckt in viel mehr Geldbeuteln als eine Kreditkarte. Wenn mobiles Bezahlen mit dem Smartphone also zum Erfolg werden soll, muss die Girocard aufs Handy. Seit 25. August können Sparkassen-Kunden das Bezahlverfahren Apple Pay auch mit der Girocard nutzen. 379 Sparkassen sind von Beginn an dabei, teilt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) mit. Und verkündete nicht ohne Stolz, dass die Sparkassen die bundesweit ersten Finanzdienstleister seien, die die Girocard in Apple Pay integriert haben. Rund 46 Millionen Sparkassen-Cards lassen sich ab sofort in der Wallet App hinzufügen. Das geht bei allen iPhone-Modellen mit Face ID oder Touch ID, außer dem IPhone 5 s. Und auch für ...

