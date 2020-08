Das Ford Mobility-Team entwickelt eine digitale Technologie zur Vorhersage von potenziellen Unfällen. Diese Technologie analysiert Informationen aus unterschiedlichen Quellen - wie zum Beispiel von vernetzten Fahrzeugen und von Sensoren an viel befahrenen Verkehrskreuzungen. Sie soll es Kommunen ermöglichen, präventive Verbesserungsmaßnahmen an besonders gefährdeten Straßenabschnitten und Kreuzungen umzusetzen und dadurch das Unfall-Risiko für die Verkehrsteilnehmer zu senken. Ford hat im Rahmen des 18-monatigen Projekts, das in diesem Sommer startete, rund 700 Pkw- und Nutzfahrzeuge in Oxfordshire ...

