(Mit Angaben zu der am Mittwochabend veröffentlichten Medienmitteilung von Sulzer ergänzt) Zürich (awp) - Der Industriekonzern Sulzer hat am Mittwoch eine Anleihe in der Hölhe von 300 Millionen Franken begeben. Das glätte das Fälligkeitsprofil der Anleihen und stärke die Finanzierungsstruktur des Unternehmens weiter, hiess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...