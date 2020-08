Bei der Immofinanz wird für 2019 keine Dividende ausgeschüttet. Vorstand und Aufsichtsrat hätten in sorgfältiger Abwägung der gegenwärtig bekannten Umstände und möglichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beschlossen, der Hauptversammlung am 1. Oktober 2020 vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2019 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen, teilt die Gesellschaft mit. Dieser Vorschlag würde aber keine Abkehr von der grundsätzlich verfolgten kontinuierlichen Dividendenpolitik der Immofinanz darstellen, wird betont. CEO Ronny Pecik: "Wir befinden uns in außerordentlichen Zeiten, die von hohen Unsicherheiten hinsichtlich der weiteren Erholung gekennzeichnet sind. Im Sinne ...

Den vollständigen Artikel lesen ...