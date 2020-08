Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Porr +0,16% auf 12,36, davor 5 Tage im Minus (-9,8% Verlust von 13,68 auf 12,34), SBO -3,2% auf 24,2, davor 4 Tage im Plus (6,84% Zuwachs von 23,4 auf 25), SW Umwelttechnik -2,94% auf 33, davor 4 Tage ohne Veränderung , Verbund -1,31% auf 45,28, davor 3 Tage im Plus (3,94% Zuwachs von 44,14 auf 45,88), VIG -0,25% auf 20,35, davor 3 Tage im Plus (2,62% Zuwachs von 19,88 auf 20,4), EVN -0,56% auf 14,2, davor 3 Tage im Plus (3,48% Zuwachs von 13,8 auf 14,28), Fabasoft +0,69% auf 29,3, davor 3 Tage im Plus (4,27% Zuwachs von 28,1 auf 29,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Amag 26,5 (MA100: 26,61, xD, davor 27 Tage über dem MA100). Folgende Titel hatten ihr bestes Ergebnis ytd beim Geld-Umsatz: Autobank (bester), ATX Folgende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...