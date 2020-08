Unglaublich - die Trends setzen sich fort. Kaum noch Rückschlaggefahren...

Liebe Leserin, lieber Leser,

der Aufwärtstrend an den Märkten setzt sich fort. Die Aktienmärkte in Deutschland konnten allein am Mittwoch jeweils ein Mehr-Monats-Hoch erzielen. Beim Dow Jones sieht es so aus, als sei der Index auf Kurs in Richtung von 30.000 Punkten. Zudem bleiben die Zinsen niedrig, die Unternehmenszahlen aber unter dem Strich sogar relativ freundlich.

Alles in allem ist die Situation ausgesprochen gut. Ich bin in der Regel etwas skeptisch, wenn es so schnell geht wie zuletzt. Hier aber können Sie nun relativ gelassen bleiben. Die Rückschlaggefahr ist aus mehreren Gründen stark reduziert.

September freundlich?

ISIN: DE0008467416, DE0007203275, DE000A0TGJ55, DE0005158703, DE0005664809

