HALLE, 27. August (WMN/Dialogues in Human Geography/Ronja Münch) - In den vergangenen Monaten haben sich Dashboards - interaktive grafisch aufbereitete Übersichtswebsites - als Standard zur Darstellung der Folgen der Corona-Pandemie wie Infektionsraten, Todesfällen und Verbreitungsmustern durchgesetzt. Das ist problematisch, wie der Humangeograph Prof. Dr. Jonathan Everts von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) in einem Kommentar für die Fachzeitschrift "Dialogues in Human Geography" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...