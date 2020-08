Der ATX konnte den Handel am Mittwoch mit einem klaren Plus von 0,6% beenden, die positive Stimmung in Europa hinterliess auch hier deutliche Spuren. Im Mittelpunkt des Interesses standen die Ergebnispräsentationen zweier Unternehmen, Porr musste auf Grund der Coronakrise auch im zweiten Quartal einen Verlust hinnehmen, wenngleich nicht in so hohem Ausmaß wie zu Jahresbeginn, der Auftragsbestand blieb unverändert hoch, der Auftragseingang verringerte sich leicht, in Summe bedeutete das für den Baukonzern einen kleinen Kursgewinn von 0,2%. Die Vienna Insurance Group meldete wie angekündigt einen gesunkenen Gewinn, die Zahl der Neuabschlüsse bei Versicherungen war deutlich zurückgegangen, es wurden aber auch weniger Schadensfälle gemeldet, das ...

