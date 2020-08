Kepler Cheuvreux bleibt bei Immofinanz auf "Kaufen" und nehmen das Kursziel von 24,0 auf 21,0 Euro zurück. Die Analysten der Baader Bank stufen SBO weiter mit "Reduce" und Kursziel 25,0 Euro ein und bestätigen ihre vorsichtige Einschätzung. "Wir sehen ein hohes Risiko, dass SBO 2020 einen EBIT-Verlust ausweisen könnte, und empfehlen, an der Seitenlinie zu bleiben", so die Analysten. Bei UBM bleiben die Baader-Analysten auf "Add" mit Kursziel 44,0 Euro. Sie sehen UBM weiterhin positiv, da sie davon überzeugt sind, dass die angepasste strategische Ausrichtung in Zukunft attraktive Ergebnisbeiträge liefern wird, so die Baader-Experten.

Den vollständigen Artikel lesen ...