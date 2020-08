Die Oberbank erzielte einen Halbjahres-Gewinn in Höhe von 17,4 Mio. Euro (vs. 118,4 Mio. Euro in der Vorjahresperiode). Das Zinsergebnis lag mit 169,8 Mio. Euro knapp unter dem Halbjahr 2019, als es 171,1 Mio. Euro betrug. Das Equity-Beteiligungs-Ergebnis, das im 1. Quartal 2020 mit 81,7 Mio. Euro negativ war, konnte im 2. Quartal um 36,7 Mio Euro verbessert werden. Das Provisionsergebnis stieg um 8,1 Prozent auf 86,7 Mio. Euro. "Das stabile operative Ergebnis ist eine starke Basis für die uneingeschränkte Versorgung der Unternehmen und der Privatkunden mit den benötigten Finanzierungen - auch in schwierigen Zeiten" kommentiert Franz Gasselsberger, Generaldirektor der Oberbank, die Halbjahresbilanz und führt aus: "Die niedrige NPL-Quote und das hohe Eigenkapital ...

