++ Europäische Aktien fallen am Donnerstag ++ DE30 nähert sich der 13.100-Punkte-Marke ++ Powells Rede um 15:10 Uhr im Fokus ++ Die Aktien in Europa werden vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell tiefer gehandelt. Die Aktien aus Spanien und Italien hinken am meisten hinterher, während die Aktien aus Schweden und den Niederlanden am widerstandsfähigsten sind. Powell wird um 15:10 Uhr sprechen ...

