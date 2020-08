Die südafrikanische DRDGOLD (WKN A0DNR0) sieht beim Gewinn des Fiskaljahres, das am 30. Juni endete, einen Anstieg um 600% von 11,8 Cents pro Aktie 2019 auf nun 82,5 Cents pro Aktie. Der Konzern konzentriert sich auf die Wiederverarbeitung von Goldabraum. Den Umsatz gab das Unternehmen mit 1,423 Mrd. Rand oder 84 Mio. USD an, was ein Plus von 52% im Vergleich zum Geschäftsjahr 2019 ist. Das erzielte DRDGOLD, obwohl man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...