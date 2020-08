Das baden-württembergische Umweltministerium hält nichts davon, Klärschlamm in das nationale Brennstoff-Emissionshandelssystem aufzunehmen. Das ist einer Antwort des Umweltministeriums in Stuttgart auf eine Kleine Anfrage des Landtagsabgeordneten Paul Nemeth von der CDU zu entnehmen. Demnach erwartet das Ministerium keine positiven ökologischen Effekte, sollte Klärschlamm in den Geltungsbereich des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...