Die Spanier haben sich vorgenommen, bis 2023 stärker zu wachsen als der Markt, in dem sie sich bewegen. Das teilte der Konzern im Rahmen seines Kapitalmarkttages am Donnerstag mit. Zudem will das Management die Profitabilität verbessern, das Verhältnis zwischen dem operativen Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) und Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...