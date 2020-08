Allerdings machte die Corona-Pandemie dem Unternehmen weiterhin enorm zu schaffen. Der Umsatz brach im Vergleich zum Vorjahr um 29 Prozent auf 747 Millionen US-Dollar (631 Mio Euro) ein, während der Gewinn um rund drei Viertel auf 31,9 Millionen Dollar (ca 27 Mio Euro) zurückging, wie das Unternehmen am Donnerstag in New ...

Den vollständigen Artikel lesen ...