27.08.2020 / 16:35 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR

Arcandor AG: Mögliche Revitalisierung der Gesellschaft durch Insolvenzplanverfahren / Investorenprozess Köln, 27. August 2020

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Scherzer & Co. AG hält derzeit direkt und indirekt ca. 24,5 % aller Aktien an der Arcandor AG i.I./i.L. (ISIN DE0006275001). Die Scherzer & Co. AG hatte durch eine 100%ige Tochtergesellschaft eine Machbarkeitsstudie über die Möglichkeiten der Durchführung eines Insolvenzplanverfahrens über das Vermögen der Arcandor AG i.I./i.L. in Auftrag gegeben (vgl. auch ad hoc-Mitteilung der Arcandor AG i.I./i.L. vom 07.02.2020, 11:10 Uhr). Die Scherzer & Co. AG hat dem Insolvenzverwalter über das Vermögen der Arcandor AG i.I./i.L. (ISIN DE0006275001), Herrn Rechtsanwalt Hans-Gerd H. Jauch, Köln, soeben Folgendes mitgeteilt: 1. Die in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie liege der Scherzer & Co. AG nunmehr vor. Ergebnis der intensiven rechtlichen Prüfungen sei, dass die Arcandor AG i.I./i.L. grundsätzlich im Rahmen eines Insolvenzplanverfahrens sanierungsfähig ist. Es seien mehrere Modelle herausgearbeitet worden, die eine Fortführung und eine Rücküberführung der Gesellschaft in das werbende Stadium ermöglichen, jeweils bei Erhaltung der vorhandenen gewerbe- und körperschaftsteuerlichen Verlustvorträge. 2. Die Scherzer & Co. AG sowie deren 100%ige Tochtergesellschaft werden im Lichte dessen nunmehr aktiv einen Prozess einleiten, deren Ziel es ist, einen oder mehrere Investoren zu identifizieren, die gemeinsam mit der 100%igen Tochtergesellschaft ein Insolvenzplanverfahren initiieren und finanzieren, um danach die steuerlichen Verlustvorträge bestmöglich zu verwerten. Dazu stünden eine Reihe von Gestaltungsoptionen zur Verfügung, die im Rahmen der Machbarkeitsstudie geprüft worden seien. Im Rahmen jeder dieser Gestaltungsoptionen sei eine angemessene Partizipation der Aktionäre der Arcandor AG i.I./i.L. möglich und grundsätzlich vorgesehen. Auch die Börsennotierung solle erhalten bleiben. 3. Ob und wenn ja, innerhalb welchen Zeitraums ein Investor oder eine Mehrzahl von Investoren gefunden werden könne, sei derzeit ergebnisoffen.

Herr Rechtsanwalt Jauch steht als Insolvenzverwalter - im Sinne der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger der Arcandor AG i.I./i.L. - den vorstehenden Erwägungen und Überlegungen der Scherzer & Co. AG bzw. deren 100%-iger Tochtergesellschaft offen und konstruktiv gegenüber.



