The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.08.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2020





ISIN Name

CA0847373036 BERKWOOD RESOURCES

CA4035301080 GUYANA GOLDFIELDS

CA46027W5072 INTL SAMUEL EXPLORAT.

