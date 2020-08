Nach dem vorangegangenen Abwärtsimpuls mit Bewegungstief am 21. August schraubte sich der DAX schnurstracks empor und erzielte bereits am 27. August (gestern) das temporäre Hoch.Unsere Abonnenten haben wir rechtzeitig über die Wendetermine informiert.Die Toleranz des Bewegungstiefs beträgt 0 Tage und traf genau ein. Das Bewegungshoch war für den 27./28. August angesetzt.In der hinterlegten Distributions-Zone (obere blaue Zone) zeigte der DAX gestern erste Erschöpfungsanzeichen, was zu Glattstellungen ...

