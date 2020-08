Vior, Inc.: Début De La Campagne D'exploration 2020 Sur Le Projet Aurifère Mosseau, Lebel-Sur-Quévillon, Québec

QUÉBEC, BC / ACCESSWIRE / LE 28 août 2020 / SOCIÉTÉ D'EXPLORATION MINIÈRE VIOR INC. (TSX-V:VIO)(FRANCFORT:VL51) (« Vior » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer que le programme d'exploration 2020 a récemment débuté sur le projet aurifère Mosseau, détenu entièrement par la Société, situé à 22 kilomètres à l'est de la ville de Lebel-sur-Quévillon.

La Société a complété au cours du mois d'août un levé géophysique de polarisation provoquée (« PP ») dipôle-dipôle de 18,4 kilomètres linéaires dans les extensions nord et ouest de la grille PP réalisé en 2017 (voir figure ci-bas). Le but du présent levé était de couvrir le secteur du dépôt aurifère Morono 'M' ainsi que la zone de contact cisaillée au nord, entre l'intrusion de Wilson et les roches volcaniques, laquelle est l'hôte de plusieurs indices aurifères sur le projet Mosseau. Le nouveau levé PP a permis d'identifier au moins 8 nouvelles cibles de forage, en plus des 12 cibles qui avaient été proposées lors du levé de 2017, dont plusieurs demeurent encore non-testées.

Les nouvelles anomalies PP ont également fait l'objet d'un suivi de prospection et de cartographie sur le terrain au cours duquel des échantillons de roche minéralisés en ont été prélevés. Les résultats sont attendus pour le mois de septembre. Certains affleurements minéralisés et autres sites correspondants à des anomalies PP de chargeabilité ont également été identifiés en préparation de travaux de décapage d'affleurement qui se tiendront plus tard cet automne. Ces travaux de décapage permettront de mieux caractériser les zones minéralisées en surface et de valider certaines anomalies PP.

Une campagne de forage est également prévue à l'hiver 2020-2021 afin de tester des anomalies de PP situées dans les extensions de minéralisation aurifère connue associée à des zones de cisaillement. Certains forages viseront à confirmer la minéralisation aurifère le long de la zone du dépôt Morono 'M', de même que les zones minéralisées aurifères parallèles 'R', 'S', et 'P' qui sont parallèles à Morono.

Le projet Mosseau est détenu à 100% par Vior et est constitué de 73 claims couvrant une superficie de 36,8 kilomètres carrés. Il est considéré comme étant très favorable en raison de la présence de la ressources minérales aurifère historique du dépôt de Morono 'M' (voir communiqué du 22 mars 2017), ainsi que plusieurs indices et intersections de forage aurifères, tous associés à des zones de cisaillement, souvent coïncidentes à des anomalies de chargeabilité, pouvant être suivies sur une distance latérale de plus de 10 kilomètres sur le projet. Mosseau est entourée à l'ouest par Minière Osisko, et au nord-ouest, par le projet Verneuil de Soquem, et par le projet Wilson de Ressources Cartier.

En 2017, Vior avait mis à jour une nouvelle zone aurifère recoupée dans le sondage MO-17-10, qui ciblait une anomalie de chargeabilité de PP située à 800 mètres au nord-ouest et dans l'axe géophysique de l'indice aurifère KC-1, où un échantillon de roches choisi prélevé en surface a donné une teneur de 12,1 g/t (communiqué du 14 mars 2018). L'indice, l'anomalie PP et le sondage sont situés juste au nord et parallèles à la zone de faille de la rivière Kiask, qui traverse la propriété selon un axe nord-ouest/sud-est. Le sondage MO-17-10 a obtenu une teneur de 1,13 g/t Au sur 14,5 mètres (de 40,0 à 56,0 m dans l'axe de forage), incluant 2,93 g/t Au sur 4,53 mètres, y compris un intervalle à 7,41 g/t Au sur 0,91 mètre (les résultats sont présentés en épaisseur réelle). La découverte de cette nouvelle zone aurifère ouvrait un nouveau secteur favorable très prometteur d'une étendue latérale d'au moins 900 mètres, qui demeure largement inexploré et ouvert dans toutes les directions.

Personne qualifiée

Le contenu technique divulgué dans ce communiqué a été révisé et approuvé par M. Marc L'Heureux, géologue et personne qualifiée de la Société aux fins du Règlement 43-101.

À propos de Vior

Vior est une société d'exploration minière junior basée au Québec dont la stratégie d'entreprise est de générer, explorer et développer des projets de haute qualité dans des territoires miniers reconnus et favorables en Amérique du Nord. Au fil des ans, la direction et l'équipe technique de Vior ont démontré leur capacité à découvrir plusieurs gisements d'or et de nombreux prospects de grande qualité.

