Dow Jones - Die Bullen lassen (noch) nicht locker

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average klettert heute zur Eröffnung auf den höchsten Stand seit Februar. Auch die gestrige Powell-Rede konnte die Wall Street Bullen nicht wirklich beeindrucken.

Die US-Indizes sind kurz- und mittelfristig extrem überkauft. Trendwendsignale liegen bislang noch nicht vor, es muss daher durchaus eine Fortsetzung gen Norden hin einkalkuliert werden, auch wenn der Markt aktuell extrem überhitzt ist. Hier muss jederzeit mit dem Beginn einer größeren technischen Korrektur gerechnet werden. Sollten Verkaufssignale auftreten (z.B. ein Rücksetzer unter 28.000 Punkte per Tagesschluss) wären größere Anschlussorders auf der Unterseite denkbar. Bis dahin kann ein weiterer Run nicht ausgeschlossen werden. Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 06.05.2020 - 28.08.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.08.2015 - 28.08.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Investmentmöglichkeiten Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HZ20TK 40,97 23.750,00 5,93 31.08.2020 Dow Jones Index HZ2YKA 62,80 21.100,00 3,82 31.08.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.08.2020; 15:33 Uhr Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HZ20W8 3,18 28.900,00 72,48 31.08.2020 DowJones Index HZ2UTD 24,35 31.400,00 9,85 31.08.2020 Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.08.2020; 15:33 Uhr Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte Der Beitrag Dow Jones - Die Bullen lassen (noch) nicht locker erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).