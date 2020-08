Auf Basis der stabilen Entwicklung der Büro-Immobilien (Anteil von 76 % am Gesamtportfolio), aktueller Refinanzierungen von Immobilien und einem Konzern-Periodenergebnis in Höhe von 66,5 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2019 haben Vorstand und Aufsichtsrat in der heutigen Aufsichtsratssitzung beschlossen, der Hauptversammlung über das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,03 Euro (für 2018: 0,06 Euro) je Aktie vorzuschlagen.

