An den US-Börsen geht es am letzten Handelstag der Woche weiter nach oben. Der Nasdaq 100 überflügelte wieder einmal den Dow Jones und die es gab ein paar verspätete Quartalszahlen zu feiern.Am Tag nach dem historischen Wechsel in der Inflationspolitik der US-Notenbank Fed legte der Dow Jones Industrial +0,31% nochmals leicht um 0,2 Prozent auf 28.540 Zähler zu. Damit winkt ihm ein Wochenplus von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...