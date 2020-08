ZF Friedrichshafen startet die Produktion des Lidar-Systems Ibeo Next im Auftrag von Ibeo Automotive Systems. Derzeit produziert der Zulieferer die ersten Chargen in Plouzané nahe Brest, Frankreich, die ab Oktober 2020 weltweit an Anwender und Partner ausgeliefert werden. Zu den ersten Anwendern, die das Lidar in Serie einsetzen werden, zählt Great Wall Motor: Chinas größter SUV- und Pick-up-Hersteller nutzt die Ibeo-Technologie für die künftigen Serienmodelle seines Premium-SUVs "Wey". Das Lidar-System wird ab 2022 in der Serie eingesetzt und soll mit einem Highway-Piloten automatisiertes Fahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...